Fase 2 | Assoprovider | “Ventuno proposte per rilanciare il turismo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Da un fondo di emergenza con una dotazione di 7.5 miliardi, allo snellimento delle pratiche burocratiche, fino all’abbassamento dell’Iva per le agenzie. Sono solo alcune dellelanciate da “Sostieni il turismo”, iniziativa promossa da, l’associazione dei provider indipendenti che rappresenta oltre 250 aziende italiane, che hanno creato alcuni tra i maggiori motori di prenotazioni online per il turismo italiano. Sono 21 leche “Sostieni il turismo” ha lanciato con il coinvolgimento degli attori della filiera turistica, dal ricettivo, alla ristorazione, ai trasporti, passando per l’accoglienza e i servizi turistici culturali: “Come è noto, l’emergenza Covid 19 ha messo in ginocchio il turismo. Invece di arrenderci e ...