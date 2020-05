Coronavirus, oltre 215.000 casi totali. Antitrust indaga su rincari cibo e detergenti. Milano, folla ai Navigli – DIRETTA (Di venerdì 8 maggio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia23.00 – A Milano folla ai Navigli, polemica social E’ polemica social per un video che mostra i Navigli di Milano pieni all’ora dell’apertivo con poche mascherine. Intanto, il governatore Fontana autorizza l’apertura dei centri sportivi all’aperto. 20.40 – Il Salone del Libro di Torino online Non chiude il Salone del Libro di Torino che si trasforma online. Dal 14 al 17 maggio gli scrittori presenteranno i propri lavori via remoto. 19.30 – Milano Fashion Week virtuale A luglio la Milano Fashion Week si svolgerà in maniera virtuale. L’appuntamento è previsto dal 14 al 17 ... Leggi su newsmondo Coronavirus - oltre 3mila guariti e 274 morti : in Lombardia il 50% dei casi

