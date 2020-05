Sindacati: per ammortizzatori vanno snellite procedure (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – “Il punto di osservazione che presidiamo dall’inizio dell’emergenza Covid-19 ci spinge a lanciare un grido d’allarme sull’impoverimento che la citta’ di Roma e con essa delle altre province della Regione a causa dei ritardi dei pagamenti di tutte le forme di sostegno al reddito. L’impoverimento porta con se’ ulteriori dinamiche degenerative: una crescente tensione, il rischio di essere preda dei populismi, il rischio di indebitamento, per dirla con una parola l’avanzamento del degrado. Il sistema bancario non e’ stato in grado di svolgere il ruolo che gli e’ stato richiesto, cioe’ di ridurre i tempi dei pagamenti e in tal modo sopperire ai ritardi che una gran mole di richieste comportava.” “Ora e’ il tempo di agire. Pagare quanto prima l’ammortizzatore sociale che spetta ai ... Leggi su romadailynews Coronavirus - la preoccupazione dei sindacati su prestiti alle imprese e cassa integrazione : “Mancano vincoli per impedire che alla crisi segua una ondata di licenziamenti e delocalizzazioni”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte incontra i Sindacati per il decreto economico

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte incontra i Sindacati per il decreto economico (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – “Il punto di osservazione che presidiamo dall’inizio dell’emergenza Covid-19 ci spinge a lanciare un grido d’allarme sull’impoverimento che la citta’ di Roma e con essa delle altre province della Regione a causa dei ritardi dei pagamenti di tutte le forme di sostegno al reddito. L’impoverimento porta con se’ ulteriori dinamiche degenerative: una crescente tensione, il rischio di essere preda dei populismi, il rischio di indebitamento, per dirla con una parola l’avanzamento del degrado. Il sistema bancario non e’ stato in grado di svolgere il ruolo che gli e’ stato richiesto, cioe’ di ridurre i tempi dei pagamenti e in tal modo sopperire ai ritardi che una gran mole di richieste comportava.” “Ora e’ il tempo di agire. Pagare quanto prima l’ammortizzatore sociale che spetta ai ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la preoccupazione dei sindacati su prestiti alle imprese e cassa integrazione: “Mancano vincoli per im… - Tg3web : Sindacati traguardi di giustizia sociale, ha detto il Capo Dello Stato. La Festa del Lavoro nasce da una manifestaz… - sole24ore : Con l’esplosione delle vendite online, l’allarme di magistrati e sindacati per i lavoratori nella logistica: i maga… - Basts15 : @AlessiaMorani 10 euro per ogni regolarizzato ai sindacati e 20 al Pd Gnam gnam - marioerdrago : @Federico_Tonin @Zippo88lrr @Ascensione_xxy9 @Giobbe8871 @MinutemanItaly @valy_s @gzibordi A me pare che lo attacch… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati per Università, 130 lavoratori sono in bilico: l'appello dei sindacati per il portierato SardiniaPost Eni rafforza i presidi nel palazzo dell’Eur. Primi test per il rientro in sede

C’è molta prudenza, soprattutto sui numeri, come emerge dalle linee guida condivise con i sindacati per le sedi uffici. Il rientro avverrà «attraverso una serie articolata di misure a tutela della ...

Bonus ai dipendenti per sbloccare la cassa integrazione, il ministro Dadone manda gli ispettori alla Regione

Ancora bufera alla Regione per la richiesta di un bonus da parte dei dipendenti regionali per sbloccare le richieste di cassa integrazione. «Siamo in un momento delicatissimo per tutto il Paese e mi l ...

C’è molta prudenza, soprattutto sui numeri, come emerge dalle linee guida condivise con i sindacati per le sedi uffici. Il rientro avverrà «attraverso una serie articolata di misure a tutela della ...Ancora bufera alla Regione per la richiesta di un bonus da parte dei dipendenti regionali per sbloccare le richieste di cassa integrazione. «Siamo in un momento delicatissimo per tutto il Paese e mi l ...