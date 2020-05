Si spengono altri canali su Sky, ma non è un dramma solo il declino dei canali lineari pieni di repliche (Di mercoledì 6 maggio 2020) Teen Nick, MTV Rock, MTV Hits e Bike Channel vengono spenti su Sky, il declino dei canali lineari è ormai inevitabile Prosegue la diminuzione dei canali su Sky. Dopo i due canali targati Disney tra cui lo storico Disney Channel, i cui contenuti sono stati spostati su Disney+ dalla società che li fornisce (indovinate chi…Disney), nei giorni scorsi sono stati spenti anche Bike Channel e tre canali del gruppo ViacomCBS MTV Rock, MTV Hits e Teen Nick. Con tutto il rispetto per chi li fa e per chi li guardava, tre canali decisamente minori. Non solo ma per quanto riguarda i tre ViacomCBS il gruppo che li edita ha subito spiegato che i contenuti si sposteranno on demand e sui canali principali quindi MTV Music e Nickelodeon. Non una dismissione ma un cambio di strategia. E proprio questa dovrebbe essere la chiave di lettura adeguata e non quella sensazionalistica che ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 6 maggio 2020) Teen Nick, MTV Rock, MTV Hits e Bike Channel vengono spenti su Sky, ildeiè ormai inevitabile Prosegue la diminuzione deisu Sky. Dopo i duetargati Disney tra cui lo storico Disney Channel, i cui contenuti sono stati spostati su Disney+ dalla società che li fornisce (indovinate chi…Disney), nei giorni scorsi sono stati spenti anche Bike Channel e tredel gruppo ViacomCBS MTV Rock, MTV Hits e Teen Nick. Con tutto il rispetto per chi li fa e per chi li guardava, tredecisamente minori. Nonma per quanto riguarda i tre ViacomCBS il gruppo che li edita ha subito spiegato che i contenuti si sposteranno on demand e suiprincipali quindi MTV Music e Nickelodeon. Non una dismissione ma un cambio di strategia. E proprio questa dovrebbe essere la chiave di lettura adeguata e non quella sensazionalistica che ...

Paolo7018 : @Orso_78 Ci sono anche persone che pensano che siano gli altri a spegnerle ma si spengono da sole hanno solo bisogn… - astaniscia86 : Il 2020 sta mettendo in luce il superamento della tv on demand. Lo #streaming si sta prendendo tutto il mercato vi… - fvdesunshine : la me piccola e ingenua non si era mai resa conto di quanto avessero ferito niall, e quando qualche mese fa ho vist… - KersevanRoberto : @g_rizzo76 @Maximix1970 Sempre la stessa storia, si!?? Non e' un dettaglio! E' quella storia che se non risolvi le… - hipsterdelcazzo : @Matador1337 Sì, quando c’è troppa gente li chiudono in banchina, spengono le luci e chi resta in piedi prende la m… -

Ultime Notizie dalla rete : spengono altri Si spingono altri canali su Sky: il lento declino dei canali lineari Dituttounpop Si spingono altri canali su Sky: il lento declino dei canali lineari

Teen Nick, MTV Rock, MTV Hits e Bike Channel vengono spenti su Sky, il declino dei canali lineari è ormai inevitabile Prosegue la diminuzione dei canali su Sky. Dopo i due canali targati Disney tra cu ...

Volantino Unieuro: prezzi shock spengono i sogni di Esselunga

Nuovo spettacolare volantino Unieuro in arrivo per gli utenti, al suo interno si trova una lunga serie di offerte e di prezzi decisamente invitanti tra cui scegliere per cercare ovviamente di spendere ...

Teen Nick, MTV Rock, MTV Hits e Bike Channel vengono spenti su Sky, il declino dei canali lineari è ormai inevitabile Prosegue la diminuzione dei canali su Sky. Dopo i due canali targati Disney tra cu ...Nuovo spettacolare volantino Unieuro in arrivo per gli utenti, al suo interno si trova una lunga serie di offerte e di prezzi decisamente invitanti tra cui scegliere per cercare ovviamente di spendere ...