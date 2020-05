Roma Spacciatore armato e maldestro non si ferma all’alt | scappa ma cade dallo scooter

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 maggio 2020) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato un 61enne originario di Cerveteri, residente a, pregiudicato e attualmente sottoposto all’obbligo di firma, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, detenzione di armi clandestine e ricettazione. L’uomo era a bordo di unosu via Prenestina quando ha trovato sul suo cammino un posto di controllo dei Carabinieri. I militari gli hanno intimato dirsi ma lui, per tutta risposta, ha dato gas svoltando in via Giovanni Battista Valente dove, dopo pochi metri, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato a terra, andando a finire la sua corsa contro un’auto parcheggiata in strada. L’uomo, che nella caduta non ha riportato gravi conseguenze, è stato raggiunto dai Carabinieri e immediatamente sottoposto ad un controllo: alla cintola, il 61enne ...