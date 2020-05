Processo da casa: i giudici civili dovranno stare in ufficio (Di mercoledì 6 maggio 2020) di Lucia Izzo - La legge di conversione del D.L. Cura Italia (D.L. 18/2020) ha dato il via libera al Processo da "casa", ovvero al pacchetto di misure che hanno potenziato il Processo telematico, anche penale, e a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento da remoto delle attività processuali (dalle indagini alle udienze di trattazione) (v. Decreto cura Italia: il Processo 'da casa' è legge e Decreto Cura Italia: Processo 'da casa' e rivolta degli avvocati). Un'approvazione che ha portato con sé una bufera di critiche, in particolare da parte degli avvocati, al punto che il Governo si è visto costretto a intervenire con un ulteriore decreto legge, il n. 28/2020 (ora all'esame del Senato) che ha corretto il tiro intervenendo proprio sulle misure previste per i processi da remoto. U... Leggi su studiocataldi Processo da casa : il Governo corregge il tiro

Processo 'da casa' : le misure per gli avvocati

Il processo penale nel dopo emergenza: riflessioni dopo la conversione in legge del decreto cura italia

Il quadro normativo degli interventi in materia di Giustizia a seguito dell'emergenza sanitaria può dirsi orami stabilizzato e consolidato a seguito della conversione in legge (L. n. 27 del 24 aprile

