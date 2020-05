Nintendo Switch bramato in Corea del Sud: mille persone in fila per partecipare ad una lotteria (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sembra strano sentire queste notizie, soprattutto ora che il mondo risulta essere ancora in lockdown a causa della pandemia da COVID-19, ma quello che stiamo per riportarvi riguarda proprio il presente.Come spiega il sito web sudCoreano TheQoo, le persone sono a casa e hanno molto tempo per giocare ai videogiochi. Con Animal Crossing: New Horizons, molti giocatori Coreani sono interessati a ottenere un Nintendo Switch. Ma poiché ci sono carenze, è più difficile che mai ottenere la console. Ciò ha significato lunghe code e console scarse. Il 1° maggio, ad esempio, oltre 1.000 persone si sono messe in fila a Suwon, nella provincia di Gyeonggi, per partecipare a una lotteria e avere la possibilità di acquistare un Nintendo Switch.C'erano solo trecento biglietti della lotteria, come riportato su Kakao, e solo 45 console Switch. A Daegu, altre 500 ... Leggi su eurogamer Le migliori mini dock per Nintendo Switch

