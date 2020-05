Milano Attivati alcuni cantieri in città tra cui quello di viale Sabotino

(Di mercoledì 6 maggio 2020) In queste settimane, pur nel rispetto delle norme connesse all’emergenza Coronavirus, il Comune diha continuato a svolgere interventi di manutenzione stradale essenziali. Sono statiin città tra cuidi, dove si sono conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in massello.

Test sierologici, dal 29 aprile al via in tutta la Lombardia: inizia anche Milano Domani mercoledì 29 aprile, come annunciato in precedenza dalla Regione, saranno attivati gli altri centri della Lomba ...6 maggio - MILANO - ''Spiccare sanzioni da 400 euro a testa ai ristoratori e commercianti che oggi hanno protestato per la crisi economica che li sta mettendo in ginocchio e' un atto ingiusto, che seg ...