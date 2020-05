Gomme invernali, sostituzione entro il 15 giugno 2020 (Di mercoledì 6 maggio 2020) di Gabriella Lax – A causa dell'emergenza coronavirus arriva la proroga dal ministero dei Trasporti dei termini per la sostituzione pneumatici invernali/estivi (in allegato). sostituzione Gomme entro il 15 giugno Grazie a questa modifica slitta di un mese il termine ultimo in cui è obbligatorio sostituire i pneumatici da neve con quelli estivi. Si passa da metà maggio a metà giugno: poiché la sostituzione deve avvenire entro il 15 giugno. Le Associazioni di categoria hanno segnalato l'impossibilità di rispettare, per l'anno in corso, il termine del 15 maggio per la sostituzione degli pneumatici invernali con i corrispondenti pneumatici estivi. Dunque tenendo conto dei condizionamenti derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, si ritiene opportuno consentire l'uso di pneumatici ... Leggi su studiocataldi Cambio gomme invernali - scadenza prorogata fino al 15 giugno

Gomme invernali - prorogato al 15 giugno il termine ultimo per il cambio

