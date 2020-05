Giucas Casella | pianto irrefrenabile in diretta dalla D’Urso (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel corso della sua apparizione su Canale 5 dalla sua amica Barbara D’Urso, Giucas Casella si mette a piangere all’improvviso e spiega il perché. Ospite di Barbara D’Urso, Giucas Casella si è reso protagonista di un intervento alquanto particolare. Il celebre illusionista che fu particolarmente sulla cresta dell’onda tra gli anni ’80 e ’90, si … L'articolo Giucas Casella pianto irrefrenabile in diretta dalla D’Urso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Pomeriggio 5 - Giucas Casella fa un annuncio in lacrime : “È vero”

Giucas Casella piange per il figlio a Pomeriggio 5/ "Sarò nonno ma sono stato male!"

Le lacrime di Giucas Casella a Pomeriggio 5 : il dolore per la mancanza di James ma poi la notizia più bella (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel corso della sua apparizione su Canale 5sua amica Barbara D’Urso,si mette a piangere all’improvviso e spiega il perché. Ospite di Barbara D’Urso,si è reso protagonista di un intervento alquanto particolare. Il celebre illusionista che fu particolarmente sulla cresta dell’onda tra gli anni ’80 e ’90, si … L'articoloinD’Urso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pomeriggio5 : Giucas Casella annuncia in diretta che sta per diventare nonno! ?? #Pomeriggio5 - GIOURSO : RT @pomeriggio5: Giucas Casella annuncia in diretta che sta per diventare nonno! ?? #Pomeriggio5 - Notiziedi_it : Giucas Casella a Pomeriggio 5 in lacrime: “Divento nonno” ! | Video Mediaset - leggoit : Barbara D'Urso, Giucas Casella scoppia a piangere a dirotto: ospiti allibiti. «Era nel pieno panico...» - zazoomblog : Le lacrime di Giucas Casella a Pomeriggio 5: il dolore per la mancanza di James ma poi la notizia più bella -… -