Gazzetta: Mihajlovic si allena da solo a Casteldebole (Di mercoledì 6 maggio 2020) Questa mattina il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, si è recato al centro sportivo di Casteldebole per fare un po’ di esercizio fisico. Lo scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport. “Sinisa Mihajlovic è arrivato intorno alle 9.30 al Centro di Casteldebole. Incurante del cielo plumbeo minaccioso di pioggia, il tecnico rossoblu tutto solo si è diretto, già cambiato per fare un po’ di esercizio fisico, presso uno dei campi adiacente all’entrata e ha inanellato diversi giri a buon ritmo per oltre un’ora senza l’abituale copricapo. Quindi si è fermato per parlare col direttore sportivo Riccardo Bigon venuto appositamente al centro Niccolò Galli per salutare Sinisa. Alle 11.05 Mihajlovic è ha lasciato Casteldebole alla guida della sua Porsche”. L'articolo Gazzetta: ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Questa mattina il tecnico del Bologna, Sinisa, si è recato al centro sportivo diper fare un po’ di esercizio fisico. Lo scrive l’edizione online delladello Sport. “Sinisaè arrivato intorno alle 9.30 al Centro di. Incurante del cielo plumbeo minaccioso di pioggia, il tecnico rossoblu tuttosi è diretto, già cambiato per fare un po’ di esercizio fisico, presso uno dei campi adiacente all’entrata e ha inanellato diversi giri a buon ritmo per oltre un’ora senza l’abituale copricapo. Quindi si è fermato per parlare col direttore sportivo Riccardo Bigon venuto appositamente al centro Niccolò Galli per salutare Sinisa. Alle 11.05è ha lasciatoalla guida della sua Porsche”. L'articolo: ...

napolista : Gazzetta: Mihajlovic si allena da solo a Casteldebole Il tecnico si è recato al centro sportivo questa mattina pres… - Gazzetta_it : #Bologna Impareggiabile #Mihajlovic, si allena da solo a #Casteldebole - sportli26181512 : Impareggiabile Mihajlovic, si allena da solo a Casteldebole: Impareggiabile Mihajlovic, si allena da solo a Casteld… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Arrivederci #Roma: #Mihajlovic leone in gabbia, pronto a tornare a #Bologna per la ripresa di domani - Gazzetta_it : Arrivederci #Roma: #Mihajlovic leone in gabbia, pronto a tornare a #Bologna per la ripresa di domani -