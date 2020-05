Foroni “In Lombardia per fase 2 orari diversificati” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Non e’ necessario che tutte le aperture siano dalle otto del mattino, con il rischio di un maggiore assembramento in quegli orari, ma si possono prevedere orari di apertura e chiusura diversificati, per diluire la presenza delle persone” sottolinea l’assessore di Regione Lombardia alla Protezione Civile, Pietro Foroni nel corso della consueta diretta streaming regionale sull’emergenza sanitaria. pc/red L'articolo Foroni “In Lombardia per fase 2 orari diversificati” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Foroni “In Lombardia per fase 2 orari diversificati”

L’assessore lombardo Pietro Foroni : “In due settimane rischiamo il collasso” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Non e’ necessario che tutte le aperture siano dalle otto del mattino, con il rischio di un maggiore assembramento in quegli, ma si possono prevederedi apertura e chiusura diversificati, per diluire la presenza delle persone” sottolinea l’assessore di Regionealla Protezione Civile, Pietronel corso della consueta diretta streaming regionale sull’emergenza sanitaria. pc/red L'articolo“Inperdiversificati” proviene da Ildenaro.it.

Notiziedi_it : Foroni “In Lombardia per fase 2 orari diversificati” - zazoomnews : Foroni “In Lombardia per fase 2 orari diversificati” - #Foroni #Lombardia #orari - zazoomblog : Foroni “In Lombardia per fase 2 orari diversificati” - #Foroni #Lombardia #orari - Italpress : Foroni “In Lombardia per fase 2 orari diversificati” - CorriereCitta : Foroni “In Lombardia per fase 2 orari diversificati” -

Ultime Notizie dalla rete : Foroni “In Coronavirus: in distribuzione 440mila mascherine in Lombardia Affaritaliani.it