Fase 2 | Appendino | ‘si trovi mediazione su colf e badanti | no ideologia’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Regolarizzazione di colf e badanti? Trovare una mediazione. Non bisogna trattare il tema in modo ideologico". Lo dice la sindaca di Torino Chiara Appendino, intervistata a 'Sono Le Venti', in onda stasera alle 19.55 sul Nove. "A Torino abbiamo costruito un modello di inclusione, il cosiddetto modello Moi, che prevedeva diritti e doveri – dice riguardo la possibile regolarizzazione di colf e badanti allo studio del governo – Io non ho un ruolo governativo ma mi auguro che a livello nazionale si trovi una mediazione. Non bisogna trattare questo tema in modo ideologico". "C'è bisogno di liquidità per far riaprire le attività con un po' di fiducia e regole chiare: servono procedure chiare e snelle – aggiunge poi sui contenuti del decreto maggio – Penso ...

