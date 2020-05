Elisabetta Canalis si spoglia ma viene massacrata | Sei una mamma

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Francesca Galicistatuaria su Instagram in lingerie raccoglie complimenti ma anche critiche: c'è chi la accusa di essere eccessivamente vanesia e insicura Bella lo è sempre stata, ma con il passare del tempoha acquisito il fascino e l'eleganza dell'età. Sono trascorsi vent'anni da quando, in coppia con Maddalena Corvaglia, ballava sul bancone di Striscia la notizia. In quegli anni ha aquisito fama e popolarità, è stata per lungo tempo fidanzata di Bobo Vieri ed è diventata una delle modelle italiane più amate dai brand dei moda, soprattutto di intimo, per la perfezione del suo corpo. Sono passati gli anni manon è caduta nell'oblio, anzi, ha perseguito con grande caparbietà la sua strada e oggi continua a essere una delle donne italiane più ...