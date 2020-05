Djokovic in diretta racconta di quando scese in campo ubriaco (Di mercoledì 6 maggio 2020) Novak Djokovic ha raccontato alcuni episodi della sua vita passata in una diretta Instagram con l’amica e collega Maria Sharapova, confessando anche di essere sceso in campo un po’ alticcio. L’episodio a cui si riferisce il tennista è quello della gara di Coppa Davis disputata in Svezia appena dopo aver vinto il primo Wimbledon: «Non dovevo giocare quel week end, dopo il venerdì eravamo già avanti 2-0 così la sera ho festeggiato. Poi il sabato mi sono ritrovato in campo… Mettiamola così, la mia visione della palla non è stata ottimale in quel match…». L'articolo Djokovic in diretta racconta di quando scese in campo ubriaco ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Novakhato alcuni episodi della sua vita passata in unaInstagram con l’amica e collega Maria Sharapova, confessando anche di essere sceso inun po’ alticcio. L’episodio a cui si riferisce il tennista è quello della gara di Coppa Davis disputata in Svezia appena dopo aver vinto il primo Wimbledon: «Non dovevo giocare quel week end, dopo il venerdì eravamo già avanti 2-0 così la sera ho festeggiato. Poi il sabato mi sono ritrovato in… Mettiamola così, la mia visione della palla non è stata ottimale in quel match…». L'articoloindiinilNapolista.

