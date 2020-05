Coronavirus nel Casertano: i positivi scendono sotto quota cento (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I casi positivi al Coronavirus in Terra di Lavoro sono 425. Risulta dai dati diramati dall’autorità sanitaria che fanno registrare un aumento del numero di guariti di 3 unità rispetto a ieri: ora sono 284 le persone risultate negative. In diminuzione i positivi attuali che passano da 101 a 99. Aumenta, invece, il numero delle persone in quarantena obbligatoria da 148 a 155 e aumentano i pazienti in autoisolamento che passano da 2828 a 2861. I tamponi processati sono stati 11.162, cioè 262 in più rispetto agli 10.900 del giorno precedente. Le situazioni più critiche: a Marcianise dove ci sono 3 positivi e 6 decessi; ad Aversa, 10 attualmente positivi e 4 decessi; Santa Maria Capua Vetere, 2 positivi e 6 decessi. A Maddaloni sono, invece, 5 i positivi attuali e 2 i decessi; a Caserta città, 7 ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - la natura come rimedio contro lo stress da quarantena. Lo studio : “Bastano 20 minuti nel verde per sentirsi più rilassati”

Coronavirus - 81 casi nel Lazio : ecco la mappa delle Asl

