Coronavirus, consulente di Boris Johnson viola il lockdown e si dimette (Di mercoledì 6 maggio 2020) Neil Ferguson è un epidemiologo, consulente di Boris Johnson sulle misure da prendere per contenere l’epidemia di Coronavirus in Gran Bretagna. Proprio lui è tra gli scienziati che hanno convinto il governo a mettere da parte l’immunità di gregge e scegliere misure più restrittive, come il lockdown. E proprio lui le ha violate. viola il lockdown L’epidemiologo dell’Imperial College di Londra ha violato due volte il lockdown per incontrare una donna. Ad occuparsi di questa inchiesta è stato il Daily Telegraph che ha rivelato che Ferguson, 51 anni, ha incontrato e invitato a casa sua una donna per due volte, una il 30 marzo e l’altra l’8 aprile, spiega il giornale. La misura di sicurezza del lockdown era stata suggerita al governo britannico proprio dallo stesso Ferguson. Una volta venute a galle queste ... Leggi su thesocialpost Hellblade Senua's Sacrifice : addio a Jenny Esson - la consulente per salute mentale coinvolta nel gioco sconfitta dal Coronavirus

Neil Ferguson è un epidemiologo, consulente di Boris Johnson sulle misure da prendere per contenere l'epidemia di Coronavirus in Gran Bretagna. Proprio lui è tra gli scienziati che hanno convinto il governo a mettere da parte l'immunità di gregge e scegliere misure più restrittive, come il lockdown. E proprio lui le ha violate. viola il lockdown L'epidemiologo dell'Imperial College di Londra ha violato due volte il lockdown per incontrare una donna. Ad occuparsi di questa inchiesta è stato il Daily Telegraph che ha rivelato che Ferguson, 51 anni, ha incontrato e invitato a casa sua una donna per due volte, una il 30 marzo e l'altra l'8 aprile, spiega il giornale. La misura di sicurezza del lockdown era stata suggerita al governo britannico proprio dallo stesso Ferguson.

