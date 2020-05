Comune di Napoli: chiarimenti sui contributi agli affitti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Comune di Napoli: chiarimenti in commissione Lavoro e Politiche per la casa sui contributi agli affitti. La commissione presieduta da Vincenzo Solombrino ha ieri incontrato l’assessora Monica Buonanno. Nel corso della riunione è stato chiarito che occorre distinguere tra due tipologie di contributo agli affitti, entrambi finanziati dalla Regione. Il termine per richiedere il contributo “ordinario” è scaduto lo scorso 27 aprile, e la procedura è stata gestita, online, direttamente dall’ente regionale. Il contributo all’affitto per l’emergenza Covid-19, invece, va richiesto tramite posta elettronica certificata entro il 7 maggio al Comune, che dovrà poi trasmettere gli elenchi alla Regione entro il 12 maggio. Ha ingenerato una certa confusione, ha spiegato l’assessora Buonanno, il fatto che il bando Covid-19 (Decreto ... Leggi su 2anews Comune di Napoli : riaperti dalle 8 alle 15 tutti i parchi pubblici della città

Comune di Napoli – Erogazione bonus con priorità ai bambini con disabilità in età scolare

