Calo di 7 mila ‘positivi’ in un giorno Ma ancora 369 morti

Ad oggi, 6 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 214.457, con un incremento rispetto a ieri di 1.444 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 91.528, con una decrescita di 6.939 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.333 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri. 15.769 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 501 pazienti rispetto a ieri. 74.426 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 369 e portano il totale a 29.684. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 93.245, con un incremento di 8.014 persone rispetto a ieri. Il numero così alto dei pazienti dimessi e guariti è dovuto ad un aggiornamento dei dati della Regione ...

Calo malati e ricoverati. Verso 30mila morti

Ultime Notizie dalla rete : Calo mila Inquinamento aria: a Milano, Roma e Bari valori in calo La Gazzetta dello Sport MN - Domani riapre Milanello: al mattino i primi allenamenti individuali

Il Club avvierà nei prossimi giorni altri due progetti di solidarietà. Il primo sarà riservato ai circa 2000 abbonati rossoneri con più di 65 anni, appartenenti a una fascia demografica tra le più vul ...

Lecce, un nuovo positivo, 79 totali. Il confronto con il sindaco di Bergamo: appello alla responsabilità

LECCE – Il sindaco Carlo Salvemini ha spiegato, in diretta su Facebook, che ieri c’è stato solo un positivo in provincia: un caso della città di Lecce. Salgono a 79, dunque, i positivi totali dall’in ...

