Bellanova Vs tutti: prima Palazzo Chigi minimizza, poi nel vertice sugli irregolari torna il caos (Di mercoledì 6 maggio 2020) Poco prima di cena, con la solita solerzia ormai nota ‘nell’infiocchettare’ le situazioni proprio quando volgono invece al peggio, da Palazzo Chigi era giunta notizia che sì la Bellanova si era detta pronta alla dimissioni ma che Renzi non c’entrava nulla, ed il premier Conte è intervenuto personalmente rimarcando che non c’era alcuna ostilità nei confronti di Italia Viva e della sua proposta di regolarizzazione degli irregolari, invece infrantasi sugli scogli del M5s. Tuttavia, spiegava la nota, gli animi di erano rasserenati, tutto a posto. In realtà, come prevedibile, di sereno a parte il cielo di Roma, stasera non c’è stato proprio nulla, anzi. L’ennesimo confronto tra i ministri Bellanova, Catalfo, Lamorgese e Provenzano, si è conclusa esattamente come ieri: con un bel ‘nulla di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 maggio 2020) Pocodi cena, con la solita solerzia ormai nota ‘nell’infiocchettare’ le situazioni proprio quando volgono invece al peggio, daera giunta notizia che sì lasi era detta pronta alla dimissioni ma che Renzi non c’entrava nulla, ed il premier Conte è intervenuto personalmente rimarcando che non c’era alcuna ostilità nei confronti di Italia Viva e della sua proposta di regolarizzazione degli, invece infrantasiscogli del M5s. Tuttavia, spiegava la nota, gli animi di erano rasserenati, tutto a posto. In realtà, come prevedibile, di sereno a parte il cielo di Roma, stasera non c’è stato proprio nulla, anzi. L’ennesimo confronto tra i ministri, Catalfo, Lamorgese e Provenzano, si è conclusa esattamente come ieri: con un bel ‘nulla di ...

De51Fra : RT @AngeloCiocca: #Bonafede con il suo #svuotacarceri è passato dal 'via liberi a tutti' a 'riporteremo dentro tutti'. Un dietrofront, dopo… - mgmariella : RT @AngeloCiocca: #Bonafede con il suo #svuotacarceri è passato dal 'via liberi a tutti' a 'riporteremo dentro tutti'. Un dietrofront, dopo… - mesoada : @mariamacina @davidefaraone @ItaliaViva Si. Sotto tutti i twitt della Bellanova ci sono offese indegne. Dovremmo es… - Thelma02559007 : RT @AngeloCiocca: #Bonafede con il suo #svuotacarceri è passato dal 'via liberi a tutti' a 'riporteremo dentro tutti'. Un dietrofront, dopo… - MarcoMeacci8 : RT @laltrodiego: Offerta convenienza #COVID19italia*: •#Bellanova regolarizza tutti! •#Lamorgese controlla solo gli Italiani! •#Guerini us… -