Violenta esplosione in una fabbrica di Ottaviano: diversi feriti, colonna di fumo nero (Di martedì 5 maggio 2020) Una violentissima esplosione si è verificata all’interno della Adler Plastic, fabbrica che si occupa di produzione e lavorazione di materie plastiche nei pressi di Ottaviano: secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero almeno c ... Leggi su tuttonapoli Coronavirus - commissario Arcuri : per Pasqua non fate sciocchezze - riesplosione contagi sarebbe ancora più violenta (Di martedì 5 maggio 2020) Una violentissimasi è verificata all’interno della Adler Plastic,che si occupa di produzione e lavorazione di materie plastiche nei pressi di: secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero almeno c ...

InMeteo : NEWS: Violenta esplosione in fabbrica di plastica ad Ottaviano (Napoli): feriti, si temono vittime - infoitinterno : MARINO - Violenta esplosione in via Carissimi. 3 persone in ospedale: grave una donna. Ferita una bimba – Castelli… - CronacheCittadi : New post: Violenta esplosione nel centro storico di Marino. I Vigli del Fuoco cercano persone sotto le macerie. [IN… - marco731501 : RT @creolorenzo: @marco731501 @MonterossoMara Le persone insoddisfatte, per nn dire schifate, da questo balletto di politicanti cialtroni s… - creolorenzo : @marco731501 @MonterossoMara Le persone insoddisfatte, per nn dire schifate, da questo balletto di politicanti cial… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenta esplosione Violenta esplosione nel centro storico di Marino. I Vigili del Fuoco cercano persone sotto le macerie. [IN AGGIORNAMENTO] Cronache Cittadine Esplosione alla Adler di Ottaviano, decine di feriti. Un testimone: «Vedo persone a terra»

«Vedo persone a terra, sono scappato. Non so se siano morti o feriti». A riferirlo un testimone ad Ottaviano, il cui terrazzo affaccia proprio all’ingresso della Adler Plastic di Via Mozzoni, dove è a ...

Violenta esplosione in una fabbrica di Ottaviano: diversi feriti, colonna di fumo nero

Una violentissima esplosione si è verificata all’interno della Adler Plastic, fabbrica che si occupa di produzione e lavorazione di materie plastiche. Una violentissima esplosione si è verificata all’ ...

«Vedo persone a terra, sono scappato. Non so se siano morti o feriti». A riferirlo un testimone ad Ottaviano, il cui terrazzo affaccia proprio all’ingresso della Adler Plastic di Via Mozzoni, dove è a ...Una violentissima esplosione si è verificata all’interno della Adler Plastic, fabbrica che si occupa di produzione e lavorazione di materie plastiche. Una violentissima esplosione si è verificata all’ ...