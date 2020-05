UGL Sanita’: “Bene maggiori risorse per SSN in DL maggio, ma che siano investite per personale in prima linea” (Di martedì 5 maggio 2020) Apprendiamo dal vertice terminato in tarda notte tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione delle forze di maggioranza e il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nella definizione del DL maggio che ci sarà uno stanziamento per la Sanità di 3,2 Miliardi. “Una cifra significativa – dichiara il Segretario Nazionale UGL Sanità Gianluca Giuliano – e l’auspicio è che queste risorse siano destinate nella loro totalità a investimenti sul personale impegnato a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Avevamo aspramente criticato il precedente Decreto di marzo, in cui non era stata inserita nessuna garanzia per gli operatori sia nei termini di stabilità occupazionale, che di riconoscimento attraverso forme di defiscalizzazione o premialità aggiuntive per il lavoro eroico svolto in questi mesi da tutti i ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 maggio 2020) Apprendiamo dal vertice terminato in tarda notte tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione delle forze diranza e il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nella definizione del DLche ci sarà uno stanziamento per la Sanità di 3,2 Miliardi. “Una cifra significativa – dichiara il Segretario Nazionale UGL Sanità Gianluca Giuliano – e l’auspicio è che questedestinate nella loro totalità a investimenti sul personale impegnato a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Avevamo aspramente criticato il precedente Decreto di marzo, in cui non era stata inserita nessuna garanzia per gli operatori sia nei termini di stabilità occupazionale, che di riconoscimento attraverso forme di defiscalizzazione o premialità aggiuntive per il lavoro eroico svolto in questi mesi da tutti i ...

romadailynews : UGL Sanita’: “Bene maggiori risorse per SSN in DL maggio, ma che siano investite per… - PoliticaNewsNow : UGL Sanità: 'Bene maggiori risorse per SSN in DL maggio, ma che siano investite per personale in prima linea' - GiornaleLORA : UGL Sanità: “bene maggiori risorse per SSN in DL maggio, ma che siano investite per personale in prima linea”. - irpinia24 : UGL Sanita': “Bene maggiori risorse per ssn in dl Maggio, ma che siano investite per personale in prima linea”. - Ugl_sanita : Ugl Sanità: «Investire sulla sicurezza del personale sanitario in prima linea» via @@PaeseRoma -

Ultime Notizie dalla rete : UGL Sanita’