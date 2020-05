Sky cancella altri canali dal bouquet d'intrattenimento (Di martedì 5 maggio 2020) E' senza ombra di dubbio un momento delicato, complicato per Sky Italia che a causa della crisi provocata dall'emergenza pandemica del Coronavirus si sta ritrovando un'altra emergenza da fronteggiare legata all'offerta d'intrattenimento che già pochi giorni fa ha dovuto dire addio ai canali Disney dopo un'onorevole storia di 22 anni. Disney Channel e Disney Junior chiudono su Sky (VIDEO) Le serie e i cartoon del canale continueranno ad essere disponibili sulla piattaforma streaming Disney+. Per poter attutire l'impatto della crisi sulla pay-tv Sky ha dovuto apportare altri tagli tra cui quello del canale sportivo Bike Channel (brand del gruppo Reteconomy) nella notte fra venerdì 1 e sabato 2 maggio.Anche MTV Hits, MTV Rocks e l'emittente per bambini TeenNick della casa televisiva Viacom sono stati spenti. ... Leggi su blogo Sky cancella altri canali dal bouquet d'intrattenimento (Di martedì 5 maggio 2020) E' senza ombra di dubbio un momento delicato, complicato per Sky Italia che a causa della crisi provocata dall'emergenza pandemica del Coronavirus si sta ritrovando un'altra emergenza da fronteggiare legata all'offerta d'che già pochi giorni fa ha dovuto dire addio aiDisney dopo un'onorevole storia di 22 anni. Disney Channel e Disney Junior chiudono su Sky (VIDEO) Le serie e i cartoon del canale continueranno ad essere disponibili sulla piattaforma streaming Disney+. Per poter attutire l'impatto della crisi sulla pay-tv Sky ha dovuto apportaretagli tra cui quello del canale sportivo Bike Channel (brand del gruppo Reteconomy) nella notte fra venerdì 1 e sabato 2 maggio.Anche MTV Hits, MTV Rocks e l'emittente per bambini TeenNick della casa televisiva Viacom sono stati spenti. ...

