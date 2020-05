Sierologici a Napoli: tra caos dati e strane percentuali, ecco cosa è successo (e cosa non torna) (Di martedì 5 maggio 2020) Napoli, 5 mag – Molto rumore per nulla – e tanta disinformazione. Sono risultati tutti negativi al Sars-CoV-2 i 14 tamponi eseguiti ieri al casello autostradale di Napoli Nord, relativi ad altrettante persone risultate inizialmente positive al test rapido degli anticorpi; il controllo era stato eseguito su un campione di 53 persone, fermate nella giornata di ieri mentre facevano ritorno alla propria abitazione dopo aver lasciato il Nord Italia. Una vicenda, questa, fatta oggetto di distorsioni da parte di svariate testate del Mezzogiorno che avevano titolato in modo fuorviante a proposito di «un automobilista positivo su quattro» trovato nel corso delle verifiche alle barriere autostradali. Una narrazione che presta il fianco alla politica del «tutto chiuso», «imbracciamo il lanciafiamme» e dei governatori-sceriffo alla De Luca. I ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 maggio 2020), 5 mag – Molto rumore per nulla – e tanta disinformazione. Sono risultati tutti negativi al Sars-CoV-2 i 14 tamponi eseguiti ieri al casello autostradale diNord, relativi ad altrettante persone risultate inizialmente positive al test rapido degli anticorpi; il controllo era stato eseguito su un campione di 53 persone, fermate nella giornata di ieri mentre facevano ritorno alla propria abitazione dopo aver lasciato il Nord Italia. Una vicenda, questa, fatta oggetto di distorsioni da parte di svariate testate del Mezzogiorno che avevano titolato in modo fuorviante a proposito di «un automobilista positivo su quattro» trovato nel corso delle verifiche alle barriere autostradali. Una narrazione che presta il fianco alla politica del «tutto chiuso», «imbracciamo il lanciafiamme» e dei governatori-sceriffo alla De Luca. I ...

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Tanta nebbia, caos sui dati e domande senza risposta - IlPrimatoN : Tanta nebbia, caos sui dati e domande senza risposta - Notiziedi_it : Coronavirus, Napoli calcio: test sierologici e doppio tampone per tutti i giocatori in 72 ore - infoitsalute : Coronavirus, via ai test sierologici in Campania: 10 i laboratori a Napoli, i prezzi - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il prof. Francesco Broccolo commenta la notizia che le persone positive a Napoli ai #test sierologici sono state trovate… -