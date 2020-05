Salerno Pulita, riaprono i centri di raccolta rifiuti (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riapriranno domani al pubblico i centri di raccolta “Arechi” e “Fratte”. Nei centri, che i salernitani conoscono con la vecchia denominazione di isole ecologiche, i singoli utenti non hanno potuto conferire, per motivi di sicurezza sanitaria, durante il periodo di quarantena Covid 19. Nei centri, però, si è continuato a lavorare sia per consentire il trasferimento dei materiali raccolti verso le specifiche piattaforme per il riciclo (elettrodomestici, computer, tv, frigoriferi, lavatrici, mobili, serramenti, arredi ecc.) e sia per accogliere i rifiuti ingombranti, il cui ritiro gratuito presso il domicilio degli utenti – prenotato attraverso il numero verde 800 563387 – è stato comunque garantito da Salerno Pulita. Sono stati, infatti 676 i ritiri di ... Leggi su anteprima24 Salerno Pulita - compost per concimare i terreni confiscati alla camorra (VIDEO)

Salerno Pulita - raccolta rifiuti per i positivi al coronavirus e in quarantena obbligatoria

Ferraro - manager a costo zero per Salerno Pulita (VIDEO) (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Riapriranno domani al pubblico idi“Arechi” e “Fratte”. Nei, che i salernitani conoscono con la vecchia denominazione di isole ecologiche, i singoli utenti non hanno potuto conferire, per motivi di sicurezza sanitaria, durante il periodo di quarantena Covid 19. Nei, però, si è continuato a lavorare sia per consentire il trasferimento dei materiali raccolti verso le specifiche piattaforme per il riciclo (elettrodomestici, computer, tv, frigoriferi, lavatrici, mobili, serramenti, arredi ecc.) e sia per accogliere iingombranti, il cui ritiro gratuito presso il domicilio degli utenti – prenotato attraverso il numero verde 800 563387 – è stato comunque garantito da. Sono stati, infatti 676 i ritiri di ...

venti4ore : Salerno Pulita compost usato per concimare terreni confiscati alla camorra - LIRATV : Il #compost di Salerno Pulita per concimare i terreni confiscati alla #camorra… - salernonotizie : #Salerno Pulita, il nostro #Compost per concimare i terreni confiscati alla camorra - radioalfa : Coltivazioni bio con il compost ottenuto nell'impianto di Salerno Pulita - tvoggi : SALERNO PULITA, COMPOST PER CONCIMARE I TERRENI CONFISCATI ALLA CAMORRA Coltivazioni biologiche con la riscoperta… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Pulita Ritiro ingombranti: riaprono al pubblico le isole ecologiche di Salerno Pulita Salernonotizie.it Ritiro ingombranti: riaprono al pubblico le isole ecologiche di Salerno Pulita

Riapriranno domani al pubblico i centri di raccolta “Arechi” e “Fratte”. Nei centri, che i salernitani conoscono con la vecchia denominazione di isole ecologiche, i singoli utenti non hanno potuto co ...

Salerno Pulita, il compost usato per concimare i terreni confiscati alla camorra

Negli orti di Apeiron sono banditi i trattamenti chimici e si sta utilizzando il compost prodotto da Salerno Pulita con gli scarti di cucina delle famiglie salernitane (il cosiddetto organico). “Nell’ ...

Riapriranno domani al pubblico i centri di raccolta “Arechi” e “Fratte”. Nei centri, che i salernitani conoscono con la vecchia denominazione di isole ecologiche, i singoli utenti non hanno potuto co ...Negli orti di Apeiron sono banditi i trattamenti chimici e si sta utilizzando il compost prodotto da Salerno Pulita con gli scarti di cucina delle famiglie salernitane (il cosiddetto organico). “Nell’ ...