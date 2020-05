Questo è il nostro grazie. Deciso, commosso, unanime (Di martedì 5 maggio 2020) Donne Future è il nostro grazie. Deciso, unanime, commosso. Donne Future è il nostro messaggio di gratitudine e vicinanza a tutte le donne che hanno affrontato l’emergenza e il lockdown con coraggio, resilienza e amore. È una luce di speranza sul futuro, che non può che passare dalle donne. Donne Future è uno spazio per dar voce a chi in questi mesi ha dato forza. Per chi ha continuato a far tornare le sue giornate: da compagna, da madre, da figlia, da manager, da insegnante, da nonna. Forse qualcuna in più avrà compreso l’immensa fragilità dell’essere umano che pensa di avere il mondo sotto controllo e invece può essere messo in ginocchio in un paio di settimane da un agente esterno e incontrollabile. Donne Future è un inno alla capacità tutta femminile di adattamento e di sopravvivenza. ... Leggi su dilei «Noi profughi a Samos viviamo come animali : è questo il nostro virus»

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Zaia : “Le misure hanno rallentato il contagio di 5 giorni sul nostro modello riferimento. E questo dimostra i benefici”

The Batman - Michael Giacchino sul film di Reeves : "Questo è il nostro Bruce Wayne" (Di martedì 5 maggio 2020) Donne Future è il. Donne Future è ilmessaggio di gratitudine e vicinanza a tutte le donne che hanno affrontato l’emergenza e il lockdown con coraggio, resilienza e amore. È una luce di speranza sul futuro, che non può che passare dalle donne. Donne Future è uno spazio per dar voce a chi in questi mesi ha dato forza. Per chi ha continuato a far tornare le sue giornate: da compagna, da madre, da figlia, da manager, da insegnante, da nonna. Forse qualcuna in più avrà compreso l’immensa fragilità dell’essere umano che pensa di avere il mondo sotto controllo e invece può essere messo in ginocchio in un paio di settimane da un agente esterno e incontrollabile. Donne Future è un inno alla capacità tutta femminile di adattamento e di sopravvivenza. ...

redazioneiene : DOMANI, MARTEDÌ 5 MAGGIO A LE IENE “In questo momento possiamo dire che l’utilizzo del plasma è l’unica terapia mir… - ItalianAirForce : Auguri all'#EsercitoItaliano che oggi compie 159 anni! Da sempre ci addestriamo in cielo e in terra e cooperiamo a… - EnricoLetta : Ad ascoltare e discutere con piccoli e medi imprenditori sulle priorità della ripartenza. Il loro ruolo è cruciale… - paolokanta : RT @ColuiDi: Il nostro caro presidente #Mattarella ha parlato di #Bartali. Con tutto il rispetto per questo campione, mi sarei aspettato un… - MaxPaparatti : @PresMoratti @ArtemiosMilani Ma ora che il campionato è sospeso e non avete una cippalippa da fare, perché non trov… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo nostro Nicola Rignanese nei 'Topi 2': "Solo per Albanese mi sono tinto i capelli di biondo" la Repubblica Il Comune milanese complottista che vieta il 5g: "Rischi gravi per la salute dei cittadini"

Sette considerazioni, un paio di premesse e una sola conclusione: un secco e deciso no al 5g. C'è un comune milanese, il "neonato" Vermezzo con Zelo, che ha deciso di vietare, bandire dal proprio terr ...

Coronavirus: letalità, mutazioni, sintomi. Perché la scienza sa poco?

Il Sars-CoV-2 è un grande sconosciuto, una immensa incognita che pesa sul nostro futuro e di cui sappiamo poco, molto poco. Ad oggi sono, infatti, più i punti interrogativi che le risposte certe che l ...

Sette considerazioni, un paio di premesse e una sola conclusione: un secco e deciso no al 5g. C'è un comune milanese, il "neonato" Vermezzo con Zelo, che ha deciso di vietare, bandire dal proprio terr ...Il Sars-CoV-2 è un grande sconosciuto, una immensa incognita che pesa sul nostro futuro e di cui sappiamo poco, molto poco. Ad oggi sono, infatti, più i punti interrogativi che le risposte certe che l ...