Ostia, il Bar Sisto pronto a riaprire: domani caffè gratis per tutti! (Di martedì 5 maggio 2020) domani 6 maggio 2020 riaprirà lo storico Bar Sisto di Piazza Anco Marzio a Ostia, che dal 1948 allieta con i propri caffè e gelati artigianali i tantissimi cittadini lidensi e soprattutto i molteplici turisti che vengono a trovarci per le proprie vacanze. Una riapertura simbolica sarà quella del famoso bar lidense, che incoraggerà anche le altre attività commerciali del Litorale a iniziare un graduale percorso di ritorno alla normalità post epidemia da Coronavirus. Per l’occasione la famiglia Ciotoli – storica proprietaria del locale di Piazza Anco Marzio – domani offrirà caffè gratis a tutti quei cittadini che andranno a trovarli nello storico bar, grazie anche a un’importante collaborazione con l’azienda Tazza d’Oro. Una spinta commerciale e soprattutto sociale che arriva nel cuore ... Leggi su ilcorrieredellacitta Maxi confisca per gli Spada. Allo Stato beni per oltre 18 milioni di euro. Si tratta di bar - palestre - forni - sale slot e altre attività gestite a Ostia dal clan mafioso

Ostia - escono di casa per… rubare rame : arrestati e sanzionati 2 ladri d’oro rosso

Coronavirus - ad Ostia video choc Di Pillo : “Volete le bare sulla spiaggia quest’estate?”. Appello “Restate a casa” dall’elicottero (Di martedì 5 maggio 2020)6 maggio 2020 riaprirà lo storico Bardi Piazza Anco Marzio a, che dal 1948 allieta con i propri caffè e gelati artigianali i tantissimi cittadini lidensi e soprattutto i molteplici turisti che vengono a trovarci per le proprie vacanze. Una riapertura simbolica sarà quella del famoso bar lidense, che incoraggerà anche le altre attività commerciali del Litorale a iniziare un graduale percorso di ritorno alla normalità post epidemia da Coronavirus. Per l’occasione la famiglia Ciotoli – storica proprietaria del locale di Piazza Anco Marzio –offrirà caffèa tutti quei cittadini che andranno a trovarli nello storico bar, grazie anche a un’importante collaborazione con l’azienda Tazza d’Oro. Una spinta commerciale e soprattutto sociale che arriva nel cuore ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: #Ostia, il Bar Sisto pronto a riaprire: domani caffè gratis per tutti! - CorriereCitta : #Ostia, il Bar Sisto pronto a riaprire: domani caffè gratis per tutti! - ilfaroonline : Ostia, riapre il Bar Sisto: caffè gratis per tutti - GHERARDIMAURO1 : Corriere della Sera: Fase 2 a Ostia: i primi cappuccini al bar: «Mezzo ritorno alla normalità». - silvana_flora : Fase 2 a Ostia: i primi cappuccini al bar: «Mezzo ritorno alla normalità» -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Bar Ostia, riapre il Bar Sisto: caffè gratis per tutti IlFaroOnline.it Ostia, il Bar Sisto pronto a riaprire: domani caffè gratis per tutti!

Domani 6 maggio 2020 riaprirà lo storico Bar Sisto di Piazza Anco Marzio a Ostia, che dal 1948 allieta con i propri caffè e gelati artigianali i tantissimi cittadini lidensi e soprattutto i molteplici ...

La disperazione, la paura e tanta voglia di certezze, Lucca vuole ricominciare

Chi timidamente, chi in modo plateale, ecco come rispondono i commercianti del centro alla protesta di Confcommercio. Ognuno aggiunge una sfumatura tutta sua Aperti per disperazione, qualcuno per rab ...

Domani 6 maggio 2020 riaprirà lo storico Bar Sisto di Piazza Anco Marzio a Ostia, che dal 1948 allieta con i propri caffè e gelati artigianali i tantissimi cittadini lidensi e soprattutto i molteplici ...Chi timidamente, chi in modo plateale, ecco come rispondono i commercianti del centro alla protesta di Confcommercio. Ognuno aggiunge una sfumatura tutta sua Aperti per disperazione, qualcuno per rab ...