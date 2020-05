Napoli | forte esplosione in una fabbrica Adler | un morto e due feriti «Scenario

gennaromigliore : Una forte esplosione e' avvenuta poco fa nella fabbrica Adler Plastic ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Il prim… - rtl1025 : ?? Una forte esplosione è avvenuta nella fabbrica #AdlerPlastic in Via Mozzoni ad #Ottaviano (#Napoli). Al momento n… - CiaoKarol : #Napoli, forte esplosione in una fabbrica Adler: un morto e due feriti - CiaoKarol : Napoli, forte esplosione in una fabbrica Adler: un morto e due feriti: Una persona è deceduta nell’esplosione della… - misspassinella1 : RT @Atlantide4world: E’ di un morto e due feriti il momentaneo bilancio dell’esplosione avvenuta poco prima delle 16 negli stabilimenti del… -

Grossa esplosione alla fabbrica di plastica della Adler Group ad Ottaviano. Secondo le prime ricostruzioni ci sono un morto e 2 feriti, di cui uno sarebbe gravissimo, trasportato all'Ospedale Cardarel ...

Esplosione in una fabbrica del Napoletano: 1 morto e vari feriti

Napoli, 5 mag. (askanews) - Un operaio deceduto, una persona gravissima trasportata all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola e un'altra persona ferita ricoverata al Cardarelli di Napoli. E' il bil ...

