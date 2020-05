Lozano | occhi fissi dalla Premier | il messicano nelle liste inglesi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020) Hirvingè finito nella lista di vari club diLeague. Il giovanepiace a varie squadre, tra cui lo United Non è stata una stagione particolarmente esaltante per Hirving, che al Napoli non ha mostrato tutte le sue potenzialità. Questo non ha impedito a vari club didi mettergli gliaddosso. Come riporta infatti il Corriere dello Sport, in Messico girano voci su un interesse da parte delleper il giocatore. Sarebbero diverse le squadre interessate all'attaccante: su tutte ci sarebbero Tottenham, Arsenal, Everton e soprattutto Manchester United, che ha nel mirino anche Koulibaly.