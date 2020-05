L’Inter vince la finale di Coppa Uefa contro la Lazio | 3-0 e un dribbling di Ronaldo

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) 6 maggio. Una data che fa riaffiorare bellissimi ricordi nella mente dei tifosi nerazzurri. Al Parc des Princes nel 1998, infatti, andò in scena l’ultimo atto della, che vide i nerazzurri opposti alla. I nerazzurri, guidati da Gigi Simoni, sbloccarono subito il match con un gol di Zamorano, che batté l’uscita di Marchegiani con un preciso tocco. L’Inter prese subito illlo del match, sfiorando il raddoppio prima con(incrocio), poi con lo stesso Zamorano (palo). Al 60′ arrivò il raddoppio dell’Inter con Javier Zanetti, in uno dei rari gol della sua carriera, con un gran tiro all’incrocio dei pali. Al 70esimodribblò Marchegiani e depositò in rete il pallone del 3-0 per il delirio Inter. Quel 6 maggio resterà per sempre indelebile nella memoria dei tifosi nerazzurri. ...