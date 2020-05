Lazio: 67 positivi in più (Di martedì 5 maggio 2020) -Asl Roma 1: 21 nuovi casi positivi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà -Asl Roma 2: 4 nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti. Si sta concludendo indagine epidemiologica al Santa Lucia -Asl Roma 3: 5 nuovi casi positivi. 412 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi -Asl Roma 4: Non risultano nuovi casi positivi da 5 giorni. 132 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 decessi: una donna 82 anni e un uomo di 77 anni con patologie pregresse. Conclusa audit alla RSA Madonna del Rosario e alla RSA Bellosguardo. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul ... Leggi su romadailynews Coronavirus - nel Lazio 67 nuovi positivi e 7 morti. 30 nuovi casi a Roma

Coronavirus - nel Lazio 67 nuovi positivi e 6 morti. A Roma 30 casi - deceduto un prete

Coronavirus - a Roma solo 26 nuovi positivi (38 nel Lazio). Morta un'anziana di 105 anni (Di martedì 5 maggio 2020) -Asl Roma 1: 21 nuovi casi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà -Asl Roma 2: 4 nuovi casi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti. Si sta concludendo indagine epidemiologica al Santa Lucia -Asl Roma 3: 5 nuovi casi. 412 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi -Asl Roma 4: Non risultano nuovi casida 5 giorni. 132 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 decessi: una donna 82 anni e un uomo di 77 anni con patologie pregresse. Conclusa audit alla RSA Madonna del Rosario e alla RSA Bellosguardo. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul ...

fanpage : È scoppiato un nuovo focolaio nel Lazio - RaiNews : La Regione Lazio ha disposto l'isolamento della clinica Latina dopo che 10 pazienti e 12 operatori sono risultati p… - Agenzia_Ansa : #Covid19 Nel #Lazio il trend dei contagi sotto l'1%.I guariti sono il triplo dei nuovi casi. In #Veneto +84 positiv… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Coronavirus, nel Lazio 67 nuovi positivi e 6 morti. A Roma 30 casi, deceduto un prete - FelipeMach4d0 : @chico_mauro @arthurmoledoval Coronavirus, il Lazio usa clorochina per positivi in isolamento domiciliare Tamponi, non di massa -