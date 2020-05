GdF sequestra 250mila mascherine a Pivetti

(Di martedì 5 maggio 2020) La procura indaga sulla ex presidente della Camera e sulla società di cui è amministratrice per ricettazione, frode nell'esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazioni alla legge doganale

Agenzia_Ansa : Sequestrate altre 250mila #mascherine fornite dalla società di cui è rappresentante Irene #Pivetti. Erano nei magaz… - SkyTG24 : Coronavirus, la Gdf sequestra 250mila mascherine a società di Irene Pivetti - MediasetTgcom24 : Gdf sequestra 250mila mascherine a un'azienda di Irene Pivetti #irenepivetti - ClaudioAgos : RT @dukana2: Sequestrate altre 250mila mascherine di società di Irene #Pivetti ?? erano in magazzini di ospedali della #Lombardia.#Pivetti è… - marcopalears : RT @Agenzia_Ansa: Sequestrate altre 250mila #mascherine fornite dalla società di cui è rappresentante Irene #Pivetti. Erano nei magazzini d… -

Ultime Notizie dalla rete : GdF sequestra

La guardia di finanza di Savona ha sequestrato in Lombardia altre 250mila mascherine riconducibili alla Only Italia Logistic, la società di cui è rappresentante legale Irene Pivetti. Le mascherine era ...La Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato oggi in Lombardia altre 250 mila mascherine riconducibili alla Only Italia Logistic, la società di cui è rappresentante legale Irene Pivetti. Le mascheri ...