Fase 2, negozianti e partite Iva protestano: l'ultimo appello del Quinto Stato (Di martedì 5 maggio 2020) Come ha potuto vedere gran parte degli italiani ieri all'inizio della cosiddetta Fase due è cambiato assai poco nelle nostre città. Molti esercizi commerciali che erano chiusi non hanno riaperto pur potendolo fare. Invece di tornare a lavorare seguendo le nuove regole rigide loro imposte, nelle piaz Leggi su iltempo La protesta di ristoratori negozianti contro Conte ed il decreto della Fase 2 (Di martedì 5 maggio 2020) Come ha potuto vedere gran parte degli italiani ieri all'inizio della cosiddettadue è cambiato assai poco nelle nostre città. Molti esercizi commerciali che erano chiusi non hanno riaperto pur potendolo fare. Invece di tornare a lavorare seguendo le nuove regole rigide loro imposte, nelle piaz

GianlucaBardell : RT @Affaritaliani: Fase 2, sit-in dei negozianti a Roma: 'Siamo in ginocchio' - patheto : RT @Iosonolagomma: I commenti dei negozianti verso la gente che balla per strada è fenomenale. La gente va bene solo se apre il portafoglio… - RoseMarty4 : progetto per pista ciclabile non mi sembra male ma i commercianti di corso Buenos Aires si oppongono, che egoismo!… - Affaritaliani : Fase 2, sit-in dei negozianti a Roma: 'Siamo in ginocchio' - ilGiunco : Fase 2, i negozianti di Grosseto scendono in piazza: «Vogliamo riaprire» #fase2 #commercio #grosseto #ilgiunco… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase negozianti Fase 2, i negozianti di Mogliano consegnano le chiavi al sindaco TrevisoToday Fase 2, negozianti e partite Iva protestano: l'ultimo appello del Quinto Stato

Come ha potuto vedere gran parte degli italiani ieri all'inizio della cosiddetta fase due è cambiato assai poco nelle nostre città. Molti esercizi commerciali che erano chiusi non hanno riaperto pur p ...

Fase 2, rinvio saldi ad agosto: la richiesta dei negozi d’abbigliamento per superare la crisi

Genova. 2I negozi di moda sono gli ultimi a ripartire nonostante l’INAIL ci abbia classificato come “ a basso rischio”- così esordisce Gianni Prazzoli, Presidente Federmoda Liguria- questa decisione d ...

Come ha potuto vedere gran parte degli italiani ieri all'inizio della cosiddetta fase due è cambiato assai poco nelle nostre città. Molti esercizi commerciali che erano chiusi non hanno riaperto pur p ...Genova. 2I negozi di moda sono gli ultimi a ripartire nonostante l’INAIL ci abbia classificato come “ a basso rischio”- così esordisce Gianni Prazzoli, Presidente Federmoda Liguria- questa decisione d ...