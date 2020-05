Coronavirus, l’immunologo Fauci conferma: “Non arriva da un laboratorio cinese, si è evoluto in natura” (Di martedì 5 maggio 2020) Anche Anthony Fauci, celebre immunologo statunitense, concorda con l’opinione della maggioranza della comunità scientifica internazionale, e conferma di non credere alla possibilità che il Coronavirus provenga da un laboratorio cinese. Il massimo esperto statunitense di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca ha spiegato: “Se si guarda all’evoluzione del virus nei pipistrelli e a cosa c’è là fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente,” ha affermato in un’intervista a National Geographic. Secondo Fauci, “guardando all’evoluzione nel tempo tutto indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie“.L'articolo Coronavirus, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - la Casa Bianca blocca la testimonianza dell’immunologo Fauci alla Camera : “Sarebbe controproducente”

