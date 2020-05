Coronavirus. Ansia, poco sonno e problemi nell’apprendimento. Il lockdown vissuto dagli studenti – Lo studio (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaI giovani sono tra le categorie che hanno subito il maggior numero di restrizioni a causa del Coronavirus. Prima fra tutte, la chiusura della scuola che con un colpo solo ha ostacolato apprendimento e socialità. Ma qual è stato l’effetto psicologico del lockdown sugli studenti? Secondo una prima indagine, fatta su circa 9mila ragazzi tra gli 11 e 21anni, i due mesi di quarantena e l’interruzione dell’attività scolastica avrebbero portato a un aumento dei disturbi d’Ansia e degli stati depressivi tra gli adolescenti. poco sonno e alimentazione irregolare A dirlo è un recente studio “Giovani e Quarantena”, promosso dall’associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, Gap, Cyberbullismo) in collaborazione con Skuola.net. Ad incidere sullo stato ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 63% italiani con insonnia - ansia e depressione

Le misure di prevenzione per l'emergenza coronavirus si sono allentate: è cominciata la Fase 2 della pandemia, ma bisogna avere l'atteggiamento mentale giusto per andare avanti con fiducia. La cosidde ...

La pandemia di coronavirus ha rivoluzionato la quotidianità del singolo e della comunità con effetti che, inevitabilmente, si faranno sentire per lungo tempo. E con la cosiddetta” fase 2”, quella dell ...

