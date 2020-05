Altri 200 migranti a Lampedusa | sindaco chiede nave-quarantena Sbarchi nella notte

pierofassino : Nel 2019 300.000 profughi hanno ottenuto l’asilo nei 27 paesi dell’UE: 116.200 Germania, 42.100 Francia, 38.500 Spa… - PiaSorrentino : @Sara70447714 @La7tv Si?So solo che sono morte 200 persone Fran medici e infermieri per curare gli altri e che. nel… - paolo_ukuia : @EmilianoAlchidi @racug @matteosalvinimi Romano Magrini, ha detto che I lavoratori agricoli sono 1 milione e 200 mi… - lagemy95 : Non sono un big acc penso che sia abbastanza ovvio. Mi seguono meno 200 persone ma fra tutte queste avrò un rapport… - BruceBusato : @Alessan32300041 @repubblica 1.Non mi sembra che siamo in quarantena 2.see un operatore fa 100 tamponi al giorno (… -

Altri 200 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Altri 200