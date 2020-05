Alienarsi dalla realtà durante una pandemia Intervista a Simon Stälenhag

Leggi su wired

(Di martedì 5 maggio 2020) di Clara Ramazzotti In Svezia brilla il sole, stando a quanto posso vederevideochiamata, eStälenhag ha molta voglia di parlare del gatto che ha adottato qualche giorno prima della sua autoquarantena: non sa stare in un appartamento, non ha un nome. La mia connessione cede: aspettando la fine del buffer riguardo alcune immagini dell’artista che ho salvato sullo smartphone. Un bambino in un campo di grano corre inseguendo un enorme oggetto metallico. L’ocra, l’arancione, il bianco, il verde-grigio mescolati alla ruggine della preda. È un robot, vivo e attivo, e ci sono un gigantesco dirigibile meccanico nel cielo, una Volvo scassata, una sfera di bronzo e ferro su una stradina sterrata. Ci sono il passato e il futuro che s’incontrano creando un mix confortante e alienante allo stesso tempo, in cui si riconosce l’infanzia, ...