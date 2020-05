Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 4 MAGGIOORE 20.20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ORTE FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCONE E’ ANCORA RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA, RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO TRASPORTO PUBBLICO: E’ INIZIATA OGGI LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA covid-19 LE METROPOLITANE SARANNO ATTIVE DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30 TUTTI I GIORNI. ECCETTO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI ...