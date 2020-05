Uomini e Donne, Armando Incarnato svela: “Sul mio cuore è inciso un nome” (Di lunedì 4 maggio 2020) Uomini e Donne trono Over, Armando Incarnato svela sui social: “Sul mio cuore è inciso un nome” Tra i cavalieri più discussi nello studio di Uomini e Donne, sicuramente c’è Armando Incarnato. Per lui non è di certo stata una quarantena facile, ce lo ha confessato personalmente tramite social più di una volta, il cavaliere ha tanto sofferto perché è stato costretto a stare lontano da sua figlia Michelle. Oltre questo, Armando Incarnato è stato spesso al centro delle polemiche e del gossip. Dopo aver lasciato trapelare diverse volte quel suo lato così fragile scrivendo della lontananza dalla figlia e di quanto la cosa lo abbia fatto soffrire, è tornato oggi sul suo profilo Instagram con una rivelazione che ha spiazzato davvero i seguaci: “Sopra il mio cuore è inciso un nome“. UeD, ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne Over - Puntata di Oggi : Tutti Contro Gemma - Sirius è Troppo Giovane!

Uomini e donne : Gemma contro tutti (vuole) e difende Sirius

