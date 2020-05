Tartufini Oreo | velocissimi e golosissimi | non avrete tempo di contarli!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 4 maggio 2020) Isono una delizia estremamente facile da preparare che non prevede cottura. Il fornello lo userete solamente se vorrete sciogliere il cioccolato in cui annegarli. Gli ingredienti sono pochissimi e di facile reperibilità in cucina. Ma non perdiamoe andiamo a vedere come si preparano!, come si preparano Ingredienti: Biscotti, 275 g Mascarpone, 150 g Cioccolato fondente, 200 g Cioccolato bianco, 200 g Burro, 60 g + 60 g (facoltativo) Latte parzialmente scremato, 1/4 di bicchiere (facoltativo) bastoncini/stuzzicadenti lunghi (servono eventualmente per facilitare la farcitura ma potete anche farne a meno) –> Burro e latte sono facoltativi perché potete anche sciogliere il cioccolato bianco e fondente direttamente a bagnomaria. Altrimenti aggiungete per ciascuno 60 g di burro e 1/4 di latte, mettere sul fuoco e poi sciogliere ...