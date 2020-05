Sullo Stretto di Messina la maggior parte del traffico è in uscita dalla Sicilia (Di lunedì 4 maggio 2020) Occhi puntati sulla viabilità della penisola nel primo giorno di fase 2. Il bilancio – a metà giornata – è che l’atteso esodo sa Nord a Sud non sta avvenendo. Tra le situazioni più inaspettate c’è sicuramente quella Sullo Stretto di Messina, dove il traffico si concentra in uscita dalla Sicilia e non – come ci si sarebbe aspettato – in entrata. La situazione dipinta è quella attuale e, con il passare delle ore, è probabile che cambi in maniera radicale. LEGGI ANCHE >>> Sovraffollamento a bordo della Circumflegrea di Napoli VIDEO Sono più le persone in uscita dalla Sicilia di quelle in entrata La maggior parte del traffico che riguarda lo Stretto di Messina è in uscita dalla Sicilia nelle prime ore del 4 maggio. L’inizio della fase 2 segna più l’uscita ... Leggi su giornalettismo Caos traffico sullo Stretto di Messina - pendolari in coda per imbarcarsi : 50 auto restano a terra

Coronavirus - Ugl : “Ripartire da Mezzogiorno e Ponte sullo Stretto”

Coronavirus - Ugl : “Ripartire da Mezzogiorno e Ponte sullo Stretto” (Di lunedì 4 maggio 2020) Occhi puntati sulla viabilità della penisola nel primo giorno di fase 2. Il bilancio – a metà giornata – è che l’atteso esodo sa Nord a Sud non sta avvenendo. Tra le situazioni più inaspettate c’è sicuramente quelladi, dove ilsi concentra ine non – come ci si sarebbe aspettato – in entrata. La situazione dipinta è quella attuale e, con il passare delle ore, è probabile che cambi in maniera radicale. LEGGI ANCHE >>> Sovraffollamento a bordo della Circumflegrea di Napoli VIDEO Sono più le persone indi quelle in entrata Ladelche riguarda lodiè innelle prime ore del 4 maggio. L’inizio della fase 2 segna più l’...

giornalettismo : Il traffico sullo Stretto di #messina è inaspettatamente molto più intenso in uscita, per chi esce dalla #Sicilia e… - ILOVEPACALCIO : Caos sullo Stretto di #Messina, pendolari in coda per imbarcarsi: 50 auto restano a terra - Ilovepalermocalcio - CCKKI : RT @R9LuisNazario: Caos traffico sullo Stretto di Messina, pendolari in coda per imbarcarsi: 50 auto restano a terra - R9LuisNazario : Caos traffico sullo Stretto di Messina, pendolari in coda per imbarcarsi: 50 auto restano a terra - ILOVEPACALCIO : Giornale di Sicilia: 'Fuorisede in viaggio verso la #Sicilia, ma restano i divieti sullo Stretto' -