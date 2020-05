Star Wars Day: per la prima volta tutti gli episodi saranno in streaming (Di lunedì 4 maggio 2020) Grazie allo Star Wars Day, che dal 1978 si celebra il 4 maggio, da oggi e per la prima volta tutti gli episodi saranno disponibili in streaming Ogni 4 maggio dal 1978 cade una cosiddetta festa pagana: lo Star Wars Day. Ideato dai fan, il nome è un gioco di parole nato dal leggendario slogan del primo film di Guerre Stellari: ‘May the Force be with you’ (Che la Forza sia con te) che gli appassionati hanno declinato in ‘May the Fourth be with you‘ (Che il Quarto sia con te) e May può significare anche maggio. Nonostante sia una giornata che ormai celebra la nota saga da 9 miliardi di dollari da molti anni, quest’anno ha qualcosa di speciale. Star Wars infatti da un balzo in avanti e sulla piattaforma Disney+, da oggi è possibile vedere non solo tutti i capitoli della saga, ma anche l’ultima puntata di The Mandalorian, lo spin off ... Leggi su zon Fortnite e Star Wars si incontrano di nuovo in occasione dello Star Wars Day

