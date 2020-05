Sigarette elettroniche: negozi aperti, ma settore in difficoltà (Di lunedì 4 maggio 2020) Nei giorni del lockdown si è affrontato anche il tema dell'apertura dei negozi di Sigarette elettroniche. Per fare chiarezza l'agenzia Askanews ha incontrato Umberto Roccatti, presidente di ANAFE Confindustria, associazione nazionale produttori fumo elettronico. "C'è stata grande incertezza nei primi giorni di lockdown - ha detto ad askanews - sul fatto che i negozi di Sigarette elettroniche potessero essere aperti, perché non avendo ancora come settore un codice Ateco è dovuta intervenire l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane a sancire la possibilità di essere operativi sul mercato. Il problema però è che spesso le forze dell'ordine non sapevano di questo aspetto e sono state fatte delle contravvenzioni. Quindi vorrei ribadire che i negozi di Sigarette elettroniche sono considerati attività di necessità".I consumatori ... Leggi su ilfogliettone Atomizzatore a testina per sigarette elettroniche : quali comprare

