Settimana calda di sconti Amazon | offerte Huawei e Xiaomi a meno di 150 euro

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 4 maggio 2020) Gliin partenza questo lunedì 4 maggio vanno messi in risalto alper un paio di. Con un budget davvero limitato, ossia inferiore ai 150, sarà possibile acquistare due dispositivi dal grande successo commerciale e dal buon rapporto qualità-prezzo. I due device in rilievo sono loRedmi Note 8 e ilP Smart 2019. LoRedmi Note 8 svetta perennemente tra i best seller dello noto store. Gli, in effetti, lo vedono sempre protagonista e in effetti, anche da oggi 4 maggio è possibile acquistare questo esemplare ad un costo che ha raggiunto un nuovo minimo storico. Il dispositivo è venduto a 146,98e nessuna spesa di spedizione è prevista in aggiunta. La consegna viene pure indicata come abbastanza celere con arrivo del pacco tra venerdì 8 maggio e ...