Salini Impregilo, assemblea approva cambio nome in WeBuild (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Via libera dagli azionisti di Salini Impregilo al cambio di nome in WeBuild. Il cambiamento – si legge in una nota della società – avrà effetto dalla iscrizione della delibera al Registro delle Imprese, di cui verrà data tempestiva informativa al mercato. Confermata la nomina dei Consiglieri Francesca Balzani, Pierpaolo Di Stefano, Donato Iacovone, Giuseppe Marazzita e Marina Natale, cooptati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 dicembre 2019, il cui mandato verrà in scadenza, come il resto del Consiglio di Amministrazione, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. I soci hanno approvato il bilancio di esercizio di Salini Impregilo al 31 dicembre 2019 e il pagamento del dividendo per un importo pari a 0,030 per azione ordinaria e 0,26 per azione di risparmio. Il dividendo ... Leggi su quifinanza Salini impregilo diventa Webuild

