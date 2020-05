Oms | Tutte le prove dicono che il virus sia di origine animale

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Daleviste, più di 15.000 sequenze genetiche, ritengo che questosia di”. Lo ha sottolineato la dottoressa Maria Van Kerkhove dell’Oms, in merito alle dichiarazioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo secondo il quale ilpotrebbe essere nato in laboratorio cinese. “C’è un legame coi pipistrelli - ha detto -, dobbiamo capire l’ospite intermedio”.E ancora: “Possiamo imparare dagli scienziati cinesi e scambiarci conoscenze” ma se questo “diventa un’indagine aggressiva verso un comportamento sbagliato allora è un problema politico, non scientifico. La scienza dev’essere al centro e una ricerca su basi scientifiche sulle origini delsarebbe di beneficio per tutti”.