Milano riapre: code ai semafori e metro vuota (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano si sveglia decisamente più vivace nel primo giorno di fase 2. Ai semafori delle due circonvallazioni interne della città, quella che delimita il centro storico e la circonvallazione interna, a differenza dei giorni scorsi si sono formate - già prima delle otto - delle piccole code. Nei parchi, riaperti da stamattina, diversi runner e molti padroni di cani a passeggio. In città sono ripartiti, fin dalle prime ore del giorno, anche i cantieri. Non è il traffico dell'era pre-Covid, ma questa mattina le corsie della A4 Milano-Venezia sono tornate ad animarsi. Verso Milano il traffico in alcuni tratti in direzione nord all'altezza di Brescia è stato intenso sia per il transito di Tir che per le auto di chi è potuto tornare al lavoro. Alle uscite dei caselli la polizia stradale ... Leggi su agi Il Teatro Alla Scala di Milano riapre a settembre

Coronavirus : a Milano riapre in anticipo crematorio Lambrate

Coronavirus : a Milano riapre in anticipo crematorio Lambrate (Di lunedì 4 maggio 2020)si sveglia decisamente più vivace nel primo giorno di fase 2. Aidelle due circonvallazioni interne della città, quella che delimita il centro storico e la circonvallazione interna, a differenza dei giorni scorsi si sono formate - già prima delle otto - delle piccole. Nei parchi, riaperti da stamattina, diversi runner e molti padroni di cani a passeggio. In città sono ripartiti, fin dalle prime ore del giorno, anche i cantieri. Non è il traffico dell'era pre-Covid, ma questa mattina le corsie della A4-Venezia sono tornate ad animarsi. Versoil traffico in alcuni tratti in direzione nord all'altezza di Brescia è stato intenso sia per il transito di Tir che per le auto di chi è potuto tornare al lavoro. Alle uscite dei caselli la polizia stradale ...

Corriere : Fase 2, Milano riapre. Code in Centrale, tutto regolare sul metrò - Leleprox : RT @Agenzia_Italia: Milano riapre: code ai semafori e metro vuota - nonfaretardi : Per adesso brava Milano. Avanti così. Fase 2, Milano riapre. Code in Centrale, tutto regolare sul metrò - Agenzia_Italia : Milano riapre: code ai semafori e metro vuota - iMehrez : RT @Corriere: Fase 2, Milano riapre. Code in Centrale, tutto regolare sul metrò -

Ultime Notizie dalla rete : Milano riapre Milano riapre: code ai semafori e metro vuota AGI - Agenzia Giornalistica Italia Fase 2 a Milano: più auto in giro, metro e bus regolari. Stazioni sotto controllo

Milano, 4 maggio 2020 - Al via la fase 2 dell'emergenza coronavirus. E così, anche Milano riapre e riparte seguendo le nuove regole di contingentamento delle presenze su metropolitane, tram e autobus ...

Milano riapre: code ai semafori e metro vuota

Milano si sveglia decisamente più vivace nel primo giorno di fase 2. Ai semafori delle due circonvallazioni interne della città, quella che delimita il centro storico e la circonvallazione interna, a ...

Milano, 4 maggio 2020 - Al via la fase 2 dell'emergenza coronavirus. E così, anche Milano riapre e riparte seguendo le nuove regole di contingentamento delle presenze su metropolitane, tram e autobus ...Milano si sveglia decisamente più vivace nel primo giorno di fase 2. Ai semafori delle due circonvallazioni interne della città, quella che delimita il centro storico e la circonvallazione interna, a ...