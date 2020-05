L’Istat dà i numeri della strage: nord devastato, a Bergamo mortalità a +568% (Di lunedì 4 maggio 2020) Il nord falcidiato dal coronavirus comincia a prendere una forma statistica. La forma di un’ecatombe. L’Istat certifica che dal 20 febbraio, data del primo decesso per Covid-19 riportato al Sistema di Sorveglianza integrata, fino al 31 marzo i decessi passano da 65.592 (media del periodo 2015-2019) a 90.946, nel 2020. 25.354 morti in più. Di questi il 54% è costituito dai decessi con diagnosi Covid-19 (13.710). Ma proprio l’Istat precisa che a causa della forte concentrazione del fenomeno in alcune aree del Paese, i dati riferiti a livello medio nazionale ‘appiattiscono’ la dimensione dell’impatto della epidemia di Covid-19 sulla mortalità totale. Si tratta della prima volta che l’Istat diffonde questa informazione, riferita a un numero molto consistente di comuni: 6.866, l’87% dei 7.904 complessivi. L’ampia ... Leggi su ilnapolista Giornata mondiale del libro - l’Istat dà i numeri e suscita qualche perplessità negli editori. Ecco un focus sugli ebook

