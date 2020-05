Lampedusa, oltre cento migranti sbarcati in due giorni. Accolti in parrocchia dopo una notte sul molo: oggi il trasferimento a Ragusa (Di lunedì 4 maggio 2020) Centri di accoglienza pieni e la nave per la quarantena che non può arrivare per via delle condizioni meteo avverse: così, dopo una notte passata all’aperto, sul molo, alcune decine migranti sbarcati a Lampedusa sono stati Accolti nella Casa delle Fraternità, soprattutto donne e bambini. Oggi si attendono i traghetti di linea con cui i primi a essere sbarcati verranno trasferiti in una struttura di Ragusa. In totale sono più di cento le persone sbarcate nel fine settimana: 67 sabato, recuperati a 12 miglia dalla costa, e raggiunti poco dopo da altre 9 persone, arrivate autonomamente dalla Tunisia. Poi altri 44, sbarcati domenica, che verranno trasferiti solo domani. I migranti hanno passato la notte tra sabato e domenica sul molo Favaloro, in tenda. “Dal momento che il Centro di accoglienza dell’isola è pieno, e che la nave di linea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) Centri di accoglienza pieni e la nave per la quarantena che non può arrivare per via delle condizioni meteo avverse: così,una notte passata all’aperto, sul molo, alcune decinesono statinella Casa delle Fraternità, soprattutto donne e bambini. Oggi si attendono i traghetti di linea con cui i primi a essereverranno trasferiti in una struttura di Ragusa. In totale sono più dile persone sbarcate nel fine settimana: 67 sabato, recuperati a 12 miglia dalla costa, e raggiunti pocoda altre 9 persone, arrivate autonomamente dalla Tunisia. Poi altri 44,domenica, che verranno trasferiti solo domani. Ihanno passato la notte tra sabato e domenica sul molo Favaloro, in tenda. “Dal momento che il Centro di accoglienza dell’isola è pieno, e che la nave di linea ...

