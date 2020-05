La Lombardia chiede i danni alla Cina: “Vogliamo 20 miliardi di risarcimento” (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag – Venti miliardi di danni. E’ questa la cifra che la Regione Lombardia è intenzionata a chiedere alla Cina come risarcimento per i disastrosi effetti dell’epidemia di coronavirus e i costi da essa derivati. Il Consiglio regionale ha annunciato che nella prossima seduta la Lega inoltrerà una richiesta per dare mandato alla Regione dell’azione legale. Una proposta appoggiata dal presidente della Regione, Attilio Fontana: «E’ un’iniziativa presentata in Consiglio regionale che credo sia giusto portare avanti, quantomeno per conoscere un po’ meglio come sono andati i fatti e anche per cercare di far capire che d’ora in poi bisognerà essere molto più accorti – ha spiegato Fontana ieri a Radio Padania –: se si verificano situazioni di una gravità come questa, non si possono ... Leggi su ilprimatonazionale Fontana : la Lombardia chiederà i danni alla Cina per 20 miliardi. E basta sciacallaggio contro di noi

Coronavirus - la Lega in Lombardia vuole chiedere 20 miliardi di danni alla Cina. Fontana : "Così sapremo come sono andate le cose"

Lombardia - la Lega vuole chiedere i danni alla Cina per il Coronavirus (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag – Ventidi. E’ questa la cifra che la Regioneè intenzionata arecome risarcimento per i disastrosi effetti dell’epidemia di coronavirus e i costi da essa derivati. Il Consiglio regionale ha annunciato che nella prossima seduta la Lega inoltrerà una richiesta per dare mandatoRegione dell’azione legale. Una proposta appoggiata dal presidente della Regione, Attilio Fontana: «E’ un’iniziativa presentata in Consiglio regionale che credo sia giusto portare avanti, quantomeno per conoscere un po’ meglio come sono andati i fatti e anche per cercare di far capire che d’ora in poi bisognerà essere molto più accorti – ha spiegato Fontana ieri a Radio Padania –: se si verificano situazioni di una gravità come questa, non si possono ...

fanpage : Dopo la strage di anziani, Regione Lombardia è tornata a chiedere alle case di riposo di accogliere pazienti… - FranAltomare : Fontana: Niente zona rossa a Bergamo. Malati buttati nelle RSA. Niente ripartenza per gli imprenditori già pronti e… - Antonel23399615 : RT @IlPrimatoN: Fontana: 'Se si verificano situazioni di una gravità come questa, non si possono più tenere coperte dal segreto e nasconder… - A38993490 : RT @IlPrimatoN: Fontana: 'Se si verificano situazioni di una gravità come questa, non si possono più tenere coperte dal segreto e nasconder… - ruisseau : RT @IlPrimatoN: Fontana: 'Se si verificano situazioni di una gravità come questa, non si possono più tenere coperte dal segreto e nasconder… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia chiede La Lombardia chiede i danni alla Cina: “Vogliamo 20 miliardi di risarcimento” Il Primato Nazionale Coronavirus ultime notizie Italia. Fnomceo: troppo presto per il rientro al lavoro delle persone fragili. Vaccino italiano funziona su cellule umane

Traffico sostenuto, gente in strada, attese alle fermate dei bus. La 'ripartenza' a Napoli non ha visto orari sfalsati nè movimenti differenziati. Oggi non è sembrato di essere ancora nel pieno di un' ...

Coronavirus Roma, ultime notizie

Oggi è il giorno della Fase due, ripartono molte attività, fra timori, voglia di ricominciare e appelli alla responsabilità: capienza al 50% su bus e metro, obbligo di mascherina e distanza di sicurez ...

Traffico sostenuto, gente in strada, attese alle fermate dei bus. La 'ripartenza' a Napoli non ha visto orari sfalsati nè movimenti differenziati. Oggi non è sembrato di essere ancora nel pieno di un' ...Oggi è il giorno della Fase due, ripartono molte attività, fra timori, voglia di ricominciare e appelli alla responsabilità: capienza al 50% su bus e metro, obbligo di mascherina e distanza di sicurez ...